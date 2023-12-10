В Сыктывкаре эвакуировали жильцов из горящего многоквартирного дома
В Сыктывкаре из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 90 жильцов
Сыктывкар, 11 декабря, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В городе Сыктывкаре вечером 10 декабря произошёл пожар в одноподъездном восьмиэтажном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Коми.
По официальной информации, спасатели эвакуируют жильцов из задымлённого подъезда. Возгорание началось на пятом этаже.
Всего эвакуировали 90 жильцов, были спасены десять человек, троим потребовалась помощь врачей.
Пожар охватил площадь в 170 кв. метров. Возгорание ликвидируют 25 человек и 13 единиц техники.
Как передавало ИА Регнум ранее, в Сыктывкаре вечером 10 декабря загорелся панельный жилой дом № 17 на улице Мира Эжвинского района. Пожар начался в одном из помещений на пятом этаже, затем пламя распространилось на несколько квартир.
На востоке Москвы 3 декабря на десятом этаже загорелась квартира в жилом доме на улице Библиотечной. Огонь охватил 25 кв. метров. В результате происшествия погибли девочка 2014 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Также пострадал отец детей, мать находилась на работе.