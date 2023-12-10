Сыктывкар, 11 декабря, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В городе Сыктывкаре вечером 10 декабря произошёл пожар в одноподъездном восьмиэтажном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Коми.

МЧС России Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре

По официальной информации, спасатели эвакуируют жильцов из задымлённого подъезда. Возгорание началось на пятом этаже.

Всего эвакуировали 90 жильцов, были спасены десять человек, троим потребовалась помощь врачей.

Пожар охватил площадь в 170 кв. метров. Возгорание ликвидируют 25 человек и 13 единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум ранее, в Сыктывкаре вечером 10 декабря загорелся панельный жилой дом № 17 на улице Мира Эжвинского района. Пожар начался в одном из помещений на пятом этаже, затем пламя распространилось на несколько квартир.

На востоке Москвы 3 декабря на десятом этаже загорелась квартира в жилом доме на улице Библиотечной. Огонь охватил 25 кв. метров. В результате происшествия погибли девочка 2014 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Также пострадал отец детей, мать находилась на работе.