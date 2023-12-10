Таллин, 10 декабря, 2023, 23:40 — ИА Регнум. В Эстонии полицейские попыталась забрать у мужчины и женщины вязаные шапки бело-сине-красного цвета. По их мнению, головные уборы были с российской символикой. Но оказалось, что туристы были в шапках с флагом Словакии. Об инциденте написало латвийское издание Delfi.

Полицейские в Таллине на рождественском рынке на Ратушной площади подошли к двум туристам в шапках бело-сине-красного цвета. Они попытались отобрать у них шапки с «враждебной символикой». В Эстонии российские символы запрещены.

В ходе беседы с туристами выяснилось, что шапки были в цветах флага Словакии, который с российским имеет одинаковую цветовую гамму. При этом на словацком есть государственный герб.

После выяснения вопроса туристов отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, водителя легкового автомобиля оштрафовали эстонские пограничники на границе в Нарве за георгиевскую ленту.

Георгиевская лента была прикреплена на зеркале заднего вида автомобиля, которым управлял гражданин Эстонии. Мужчина ехал из России и был остановлен на пограничном переходе в Нарве. Пограничники выписали штраф водителю в размере 400 евро.

В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете символики, связанной с советским периодом или с российской спецоперацией на Украине. Закон предусматривает наказание в виде штрафа или ареста за публичную демонстрацию таких символов, и георгиевская лента входит в их число. Кроме того, «враждебной символикой» считаются буква-символ Z, флаги России и СССР, а также советская военная форма.

Национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх 2024 года в Париже.