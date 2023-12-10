Тегеран, 10 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала всему миру бесчеловечное, жестокое лицо американских властей, заявил 10 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси на заседании правительства.

«События в секторе Газа сняли завесу лицемерия с лица США и показали миру жестокое, негуманное и бесчеловечное лицо американского правительства», — сказал иранский лидер.

Также Раиси добавил, что весь мир сегодня осознаёт необходимость положить конец однополярной политике на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. В числе голосовавших за принятие документа 13 делегаций были представители России и Китая. Против высказались США, представители Великобритании воздержались.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш 10 декабря на открытии Дохийского форума в Катаре заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно. Помимо военных действий, людям угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней, подчеркнул Гутерриш.

Президент Чили Габриэль Борич после того, как США наложили вето на резолюцию в СБ о прекращении огня в секторе Газа потребовал срочных структурных преобразований в ООН. По его словам, мир уже не такой, каким был в 1945 году.

С таким же призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал реформу Совбеза ООН необходимостью.