Вашингтон, 10 декабря, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Примерно один миллиард долларов остался в бюджете США на восполнение собственных запасов вооружений после регулярных поставок на Украину, заявила 10 декабря в эфире телекомпании CBS глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее? Конгресс просто должен гарантировать, что мы сможем обеспечить нашу национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина», — добавила она.

Янг считает, что США не должны делать выбор между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, в том числе Украины.

Представитель Белого дома призвала конгрессменов утвердить запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине. Чиновница подчеркнула, что большая часть обсуждаемой суммы «останется дома». На эти средства военно-промышленный комплекс страны станет больше производить снаряжения и боеприпасов, для американцев это означает хорошооплачиваемые рабочие места, заключила Янг.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансовой поддержки Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. Бездействие законодателей, по её словам, рискует поставить Украину на колени на поле боя и увеличит вероятность военных побед России.

В начале декабря американский министр обороны Ллойд Остин на Рейгановском форуме в штате Калифорния заявил, что в США началась самая масштабная за 40 лет модернизация промышленной базы ВПК. В обновление мощностей планируется вложить около $50 млрд из запрошенных Белым домом дополнительных бюджетных средств. Глава Пентагона отметил, что развитие данного направления создаст и поддержит десятки тысяч рабочих мест в более чем 30 штатах США.