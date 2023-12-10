Москва, 10 декабря, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Киевский режим «совсем оборзел», когда заявил о том, что русские — некоренная нация на Украине. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в неформальном разговоре с бойцами спецоперации после вручения медалей «Золотая звезда» в день Дня героев Отечества. Видео беседы в своём Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский лидер заявил, что СВО бы не началась, если бы власти Украины не начали борьбу с русскими. Киевский режим стал «изгонять людей, уничтожать Россию на наших исторических территориях».

«Объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Владимир Путин.

В 2021 году Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует, и назвал нацию «политическим конструктом».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, говоря об аплодисментах украинскому нацисту в парламенте Канады, заявил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно лишь бы навредить России.

На Украине фактически отсутствуют производственные силы, поэтому у этой страны, в отличие от России, нет будущего, заявил Владимир Путин в разговоре с военнослужащими.

«У них нет собственной базы. А когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.

Украине придётся уступить часть территорий России, чтобы завершить конфликт, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.