Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В ходе инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея лидер киевского режима Владимир Зеленский провёл краткую беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кадры разговора были опубликованы в трансляции телеканала Senado TV.

На этих кадрах Орбан что-то объясняет Зеленскому, а тот в ответ качает головой.

Орбан ранее называл Украину одним из самых коррумпированных государств мира, а также отмечал, что к вступлению в состав Евросоюза эта страна не готова. Также критику Будапешта вызывают действия Киева в сфере ограничения права применения языков национальных меньшинств, в том числе венгров.

Ранее 10 декабря газета The Guardian сообщила, что союзники Орбана намерены провести в Вашингтоне закрытую встречу с представителями Республиканской партии США и обсудить с ними вопрос прекращения оказания США военной поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация и парламент США пока не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

Милей 10 декабря принёс присягу и официально вступил в должность президента Аргентины. Церемония прошла в Конгрессе страны. США на ней представлял глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм, Израиль — глава МИД Эли Коэн, Китай — заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа. Милей приглашал на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако тот отказался приезжать. При этом на церемонию был приглашён и прибыл Зеленский.