Москва, 10 декабря, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Граждане России живут в по-настоящему свободной стране, а таких государств в мире можно насчитать всего пять, заявил 10 декабря в проповеди после литургии в Знаменском храме патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живём в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за Отечество наше, за нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», — заявил патриарх, добавив, что российский лидер ясно осознаёт огромную ответственность, которая возложена на него свыше.

Глава РПЦ также призвал верующих молиться за воинов, которые оберегают Россию не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность патриарху Кириллу за проделанную работу по духовному возрождению страны. Глава государства отметил, что под руководством патриарха служители церкви и миряне ведут большую работу по воплощению в жизнь социальных, благотворительных и добровольческих проектов.