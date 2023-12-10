Вашингтон, 10 декабря, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Украине придётся уступить часть территорий России, чтобы завершить конфликт, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в эфире телеканала CNN.

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«В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и что нам нужно завершить военные действия», — сказал политик.

Он также высказался против отправки дополнительных денег Украине, объяснив это тем, что бывшая советская республика не сможет одолеть Россию. Сенатор задался вопросом, чем Киеву поможет отправка нового пакета помощи, если ранее выделенные средства так и не привели к окончанию конфликта.

«Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил», — заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели британского издания The Telegraph в своём материале отметили, что оглушительная победа России на Украине становится всё ближе. Автор материала подчеркнул, что на международной арене ситуация также перестаёт складываться в пользу Украины. Он обратил внимание на то, что «ожидания Москвы» усталости западных стран от конфликта оправдываются.

Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, отмечали обозреватели американского издания The Hill. Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия президента России, направленная на ожидание, пока западные союзники Киева «сломаются», работает, указали авторы.

Авторы газеты The Washington Post ранее отмечали, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, и боевой дух киевской армии ослабевает.