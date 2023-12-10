Йошкар-Ола, 10 декабря, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Советский и российский актёр, режиссёр, театральный деятель, драматург Сергей Иванов скончался 9 декабря на 94-м году жизни, сообщили в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана.

kino-teatr.ru Сергей Иванов

«Имя Сергея Ивановича Иванова написано большими буквами и навсегда останется в истории марийского театрального искусства как высокопрофессионального, талантливого, требовательного режиссёра», — сказано в сообщении.

Иванов родился в 1930 году в Марий Эл, в крестьянской семье. После окончания средней школы в 1947 году он поступил на актёрское отделение Музыкально-театрального училища имени Палантая в Йошкар-Оле. В 1951 году, после окончания училища, поступил на режиссерский факультет ГИТИСа и в 1956 году закончил институт с отличием.

Иванов стал режиссером в Марийском государственном театре имени Шкетана, а с 1958 до 1974 годы был его главным режиссёром. Он получил известность как режиссёр первой марийской оперы — «Акпатыр» Эрика Сыпаева. Она была впервые поставлена на сцене в 1963 году.

Кроме того, он участвовал в постановках театра в качестве актёра, а также озвучил более 150 ролей при дублировании художественных фильмов на марийский язык. С 1974 года Иванов работал преподавателем, а затем директором Йошкар-Олинского музыкального училища имени Палантая.

Иванов является автором ряда пьес — «На волжском берегу» (1977), «Ольош» (1981), «Кольцо» (1993). В 1963 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, а в 1969 году — звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.