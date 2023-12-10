Москва, 10 декабря, 2023, 20:26 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 10 декабря прошли дни двух регионов — Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской республики.

Во время открытия Дня ЛНР глава региона Леонид Пасечник рассказал об особенностях региона, его значении для России, промышленном, научном и культурном потенциале. По его словам, сейчас в ЛНР восстановлены уже более 3,5 тысячи объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Среди активно развивающихся отраслей — машиностроение, металлургия и сельское хозяйство.

В День региона на выставке также прошёл расширенный совет ректоров вузов ЛНР с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ. Посетители также получили возможность изнутри изучить шахтёрский труд. На стенде региона можно примерить шахтёрскую спецодежду и набор необходимого оборудования.

В День Чечни на ВДНХ среди посетителей разыграли 10 путевок в республику. Любой гость выставки мог принять участие в розыгрыше. Победители путёвок смогут побывать в одном из трёх санаторно-курортных центров региона — в городе Аргун, Махкетах и на курорте «Серноводск-Кавказский».

На стенде региона прошла развернутая презентация достижений и результатов реализации национальных программ за последние шесть лет. Также для гостей прошла концертная программа с участием заслуженных артистов и деятелей культуры республики. Солисты чеченских ансамблей учили молодых людей национальным танцам, а молодежь прошла тест на знание о наследии народов республики.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Посетители могут увидеть достижения 89 российских регионов в области науки, культуры, промышленности, энергетики других сфер экономики и социальной жизни. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

Президент России Владимир Путин посетил выставку 4 декабря. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».