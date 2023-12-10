Сочи, Краснодарский край, 10 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 1:1.

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На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сочи» Иван Игнатьев после передачи полузащитника Кристиана Нобоа.

Футболисты «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте. Отличился защитник Данила Хотулёв.

На сегодняшний день «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 11 очков. «Оренбург» идёт на 14-м месте с 15 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Динамо» упустило победу над «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1. Футболисты «Факела» смогли отыграться на 79-й минуте, форвард Максим Максимов реализовал пенальти.

9 декабря грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. «Ростов» в этом матче играл без главного тренера Валерия Карпина, который дисквалифицирован на две игры, одна из которых условно.