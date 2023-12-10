Вашингтон, 10 декабря, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Если ВСУ решатся на новое наступление, то столкнутся с ещё большим сопротивлением со стороны российских войск. Об этом 10 декабря написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если украинцы снова нападут, они, скорее всего, столкнутся с ещё более жесткой обороной, чем в первый раз. Во второй раз это может оказаться ещё сложнее», — говорится в публикации.

Отмечается, что установленные российской армией минные поля оказались гораздо более серьёзным препятствием для продвижения вперёд, чем кто-либо предполагал первоначально.

При этом автор стать предупредил, что ВС России укрепили оборону в зоне спецоперации и подготовили ещё больше препятствий для ВСУ до того, как земля начала замерзать.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. По его словам, провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием авиации и плохой подготовкой украинской армии. Он добавил, что Запад заранее знал, что у наступательных действий ВСУ нет шансов на успех.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе ИА Регнум выразил мнение, что плацдармы ВСУ на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замёрзнет. Он подчеркнул, что после того, как замёрзнет Днепр, украинским военным будет проще перебрасывать личный состав, но не технику, так как лёд там едва ли окажется слишком толстым.