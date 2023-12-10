Москва, 10 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России о том, что она якобы прекратила поставки газа в Германию, являются неубедительными, заявил 10 декабря «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Запад сам всё это время принимал ряд ограничительных мер в отношении закупок газа из России и стремился как можно быстрее снизить зависимость от российского топлива, а после — перешёл к террористическим мерам, осуществив теракт на газопроводе «Северный поток».

«Россия же работает на свою репутацию в странах Глобального Юга и Востока и показывает, что в отличие от Запада на нас можно положиться в плане долгосрочных экономических обязательств. А то, что Шольц говорит, что Россия прекратила поставки, — ну он просто от отсутствия новых аргументов возвращается к риторике, которая была популярна летом 2022 года», — отметил Митрахович.

Таким образом, указал он, вопрос о прекращении поставок газа из России нужно адресовать к самим западным странам, которые сами привели к ограничению торговли.

«Сложно призывать к экономической изоляции России, что было официальным лозунгом западной политики с февраля 2022 года, и одновременно жаловаться на то, что Россия какие-то поставки прекращает. Какие тогда претензии могут быть к российской стороне? Они звучат крайне неубедительно», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия якобы сама прекратила экспорт энергоносителей в Европу, и это стало причиной роста цен во всём ЕС, в том числе в Германии, и роста других расходов, в частности, на развитие инфраструктуры по приёму сжиженного природного газа.

Заявления Шольца — «наглая ложь», отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Власти Германии самостоятельно отказались от закупок газа из России, а теперь вынуждены «изворачиваться и врать», чтобы объяснить гражданам сложное экономическое положение в стране, отметил он.

Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран Евросоюза, а также санкционного давления, отметил в беседе с ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.