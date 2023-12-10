Штутгарт, Германия, 10 декабря, 2023, 19:38 — ИА Регнум. В Штутгарте во время дебатов в местном парламенте лидеру парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Хансу-Ульриху Рюльке неожиданно принесли пиво, сообщила 10 декабря немецкая газета Bild в своём русскоязычном Telegram-канале.

(сс) Sven Teschke

Председатель парламента ФРГ сделала замечание Рюльке, напомнив о существующем запрете нахождения в зале заседаний с напитками и едой.

Лидер СвДП объяснил изданию, что заключил спор с одним из министров.

«Я должен был включить в свою речь номер комнаты в отеле одного из членов правительства», — сказал он, не объяснив подробности спора.

Источники Bild в парламентских кругах уточнили, что в баре отеля Рюльке и другие подшучивали над министром жилищного строительства Николь Разави, которой никак не удавалось записать счёт на «комнату 510». Тогда министр поспорила, что Рюльке точно никогда не включит «комнату 510» в пленарную речь.

«Долги по спору — это долги чести», — сказал он и в ходе дебатов осуществил задуманное.

Через пресс-секретаря Разави сообщила, что спонтанно позаботилась о том, чтобы на стол Рюльке принесли пиво. Она не рассказала, кто ей в этом помог.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон после завершения матча в финале плей-офф чемпионата страны по регби, где «Тулуза» обыграла «Ла-Рошель», зашёл в раздевалку победителей и залпом выпил бутылку пива под одобрительные возгласы членов команды.