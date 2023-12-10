Осло, 10 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В столице Норвегии Осло 10 декабря прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. По традиции на ней присутствовали члены норвежской королевской семьи и правительства страны. Церемония прошла в здании городской ратуши.

(сс) fill

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала медаль и диплом для находящейся в тюрьме иранской правозащитницы Наргес Мохаммади. На церемонии Мохаммади представляли её дети Али и Киана Рахмани.

«Премия мира этого года присуждается всем храбрым женщинам в Иране и во всём мире, которые борются за основные права человека и за прекращение дискриминации и сегрегации. Мохаммади своей работой способствовала развитию братства между народами в Иране и во всём мире, тем самым выполняя условия завещания Альфреда Нобеля», — сказала Райсс-Андерсен.

Премия мира, в отличие от Нобелевских премий, в соответствие с завещанием Нобеля присуждается и вручается не в Стокгольме, а в Осло. Решения о присуждении премии принимает комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Нобелевском комитете, сообщая о присуждении премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, заявили, что она отмечена за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». Мохаммади — вице-президент центра «Защитники прав человека». Её неоднократно арестовывали и помещали в тюрьму в Иране, обвиняя в преступлениях против национальной безопасности.

В сентябре 2023 года сообщалось, что послам из России, Белоруссии и Ирана отказано в возможности участвовать в церемониях вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Решение было принято Нобелевским фондом с учётом позиции властей Швеции. На церемонию в Осло были приглашены все послы.