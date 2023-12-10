Екатеринбург, 10 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточная прохожие обнаружили труп 65-летнего мужчины с пеной у рта, сообщает 10 декабря портал E1.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Очевидица рассказала, что заметила тело, когда ехала на машине. Возле мужчины стояло несколько молодых людей. Почувствовав неладное, девушка припарковала машину неподалеку — с собой у неё была аптечка.

«Там лежит мужчина, лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, скорую вызвал давно. Я стала оценивать его состояние — пульса, дыхания нет. Начала делать непрямой массаж сердца. Подошли ещё двое, мужчина и женщина, тоже помогали», — сказала она.

Скорая приехала и констатировала смерть, уточняется в заметке.

В Следственном комитете сообщили, что тело направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По факту смерти мужчины проводится проверка следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга.

«Следователем СКР будет проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев», — добавили в ведомстве.

Также инцидент прокомментировал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, личность умершего уже установлена — это мужчина 1958 года рождения. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день сообщалось об обнаружении в Екатеринбурге замёрзших мужчины и девушки, которые были полностью раздеты. Их тела нашли в автомобиле на парковке в одном из районов Екатеринбурга. По информации из соцсетей, погибшие были раздеты, находились на заднем сидении машины, у мужчины изо рта шли пена и кровь.