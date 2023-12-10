Москва, 10 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Вертолёты Ка-52М после модернизации могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», способными поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей, отметил 10 декабря военный эксперт Алексей Суконкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Благодаря реализованному комплексу мероприятий вертолёт может стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие 305». ЛМУР представляет собой управляемую ракету «воздух — поверхность», предназначенную для носителей разных типов и способную поражать широкий круг наземных целей, как стационарных, так и движущихся», — сказал Суконкин в комментарии MK.RU.

Кроме того, ракета несёт большой заряд взрывчатки, позволяющий поражать крупные объекты, например, командный пункт, узел связи, казармы или ангар с боевой техникой, отметил эксперт.

Также увеличилась дальность обнаружения целей и стабильность её работы, и теперь оператор видит изображение более чётко, что позволяет точнее идентифицировать цель, сказал Суконкин. Кроме того, у Ка-52М после модернизации улучшился бортовой комплекс обороны.

«Ка-52М можно охарактеризовать как вертолёты, как машины, способные поражать более удалённые цели и обеспечивающие сохранность жизни личного состава. Я лично был свидетелем того, какой эмоциональный подъём появился у наших бойцов на передовых позициях, когда они видели работу вертолётов Ка-52М», — резюмировал эксперт.

Ранее в министерстве обороны сообщили о первом применении модернизированных вертолётов Ка-52М в зоне специальной военной операции. Вертолёты отработали по целям на донецком направлении. Пилоты выполняли боевые задачи по поддержке военнослужащих Сухопутных войск. Удар наносился по переданным авиационным наводчиком координатам. Ка-52М уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. Экипажи вернулись на место дислокации без происшествий.

В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил дальневосточный завод «Звезда». Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа и осмотрел производство боевых вертолётов Ка-52М. После осмотра Шойгу провёл совещание с руководством предприятия. Он отметил, что необходимо совершенствовать боевые возможности Ка-52М и повышать защищённость лётчиков.

В июле 2023 года американский журнал Newsweek опубликовал материал о российских ударно-разведывательных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» и новой версии Ка-52М. Эти машины несут серьёзную опасность для ВСУ, указывали авторы. По их сведениям, в модернизированной версии Ка-52М усовершенствовали оптико-электронную систему, что позволило вертолёту дальше «видеть». Также у вертолётов появились наводящиеся по лазерному лучу ракеты, отмечали авторы.