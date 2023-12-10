Военный эксперт перечислил возможности обновлённых вертолётов Ка-52М
Суконкин: модернизированные вёртолеты Ка-52М могут поражать более удалённые цели
Москва, 10 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Вертолёты Ка-52М после модернизации могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», способными поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей, отметил 10 декабря военный эксперт Алексей Суконкин.
«Благодаря реализованному комплексу мероприятий вертолёт может стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие 305». ЛМУР представляет собой управляемую ракету «воздух — поверхность», предназначенную для носителей разных типов и способную поражать широкий круг наземных целей, как стационарных, так и движущихся», — сказал Суконкин в комментарии MK.RU.
Кроме того, ракета несёт большой заряд взрывчатки, позволяющий поражать крупные объекты, например, командный пункт, узел связи, казармы или ангар с боевой техникой, отметил эксперт.
Также увеличилась дальность обнаружения целей и стабильность её работы, и теперь оператор видит изображение более чётко, что позволяет точнее идентифицировать цель, сказал Суконкин. Кроме того, у Ка-52М после модернизации улучшился бортовой комплекс обороны.
«Ка-52М можно охарактеризовать как вертолёты, как машины, способные поражать более удалённые цели и обеспечивающие сохранность жизни личного состава. Я лично был свидетелем того, какой эмоциональный подъём появился у наших бойцов на передовых позициях, когда они видели работу вертолётов Ка-52М», — резюмировал эксперт.
Ранее в министерстве обороны сообщили о первом применении модернизированных вертолётов Ка-52М в зоне специальной военной операции. Вертолёты отработали по целям на донецком направлении. Пилоты выполняли боевые задачи по поддержке военнослужащих Сухопутных войск. Удар наносился по переданным авиационным наводчиком координатам. Ка-52М уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. Экипажи вернулись на место дислокации без происшествий.
В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил дальневосточный завод «Звезда». Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа и осмотрел производство боевых вертолётов Ка-52М. После осмотра Шойгу провёл совещание с руководством предприятия. Он отметил, что необходимо совершенствовать боевые возможности Ка-52М и повышать защищённость лётчиков.
В июле 2023 года американский журнал Newsweek опубликовал материал о российских ударно-разведывательных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» и новой версии Ка-52М. Эти машины несут серьёзную опасность для ВСУ, указывали авторы. По их сведениям, в модернизированной версии Ка-52М усовершенствовали оптико-электронную систему, что позволило вертолёту дальше «видеть». Также у вертолётов появились наводящиеся по лазерному лучу ракеты, отмечали авторы.