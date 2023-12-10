Махачкала, 10 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. На каспийский берег Дагестана выбросило мёртвых нерп, внесённых в Красную книгу. Об этом 10 декабря сообщил корреспондент «Известий».

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Он отметил, что всего на берегу между Махачкалой и Каспийском выбросило до 10 каспийских нерп. По его словам, смерть животных произошла перед тем, как их выбросило на берег. Вероятно, туши тюленей мог выбить из воды сильный шторм, сказал он.

Журналист отметил, нерпы также могли погибнуть в ходе миграции из южной части моря в северную.

«Сейчас активный сезон миграции тюленей с юга на север, и, возможно, это последствия естественного отбора», — объяснил корреспондент.

Местные власти на данный момент никак не прокомментировали гибель животных.

Как передавало ИА Регнум, в январе этого года свыше 1700 туш мёртвых каспийских тюленей выбросило на берег Дагестана.

Тогда в минприроды Дагестана в качестве основной версии массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали «естественные природные факторы». Там отметили, что состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжёлыми металлами или пестицидами.

В Росприроднадзоре заявили, что причиной гибели нерп могло стать кислородное голодание.