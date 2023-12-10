Рязань, 10 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Подполковник полиции, командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников погиб в возрасте 39 лет. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба МВД России.

«На 40-м году жизни трагически погиб подполковник полиции Алексей Ситников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2007 года Ситников проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел. В 2022 году прошёл программу повышения квалификации для руководителей отрядов специального назначения «Гром», а впоследствии возглавил СОБР управления Росгвардии по Рязанской области.

В ведомстве рассказали, что Ситников неоднократно был в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях. Указом президента РФ награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», удостоен медалей МВД России.

Ранее региональное издание RZN.info сообщило, что Ситников погиб при взрыве во время стрельб на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Следственном комитете сообщили, что один сотрудник управления Росгвардии по Рязанской области погиб и двое получили ранения в результате самопроизвольного срабатывания взрывного устройства на полигоне Дубровичи.

Ранее в прокуратуре Рязанской области подтвердили, что на занятиях по огневой подготовке на полигоне Дубровичи произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. Работники прокуратуры также проводят проверку.

Днём 7 декабря осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что в окрестностях рязанского села Дубровичи на одноимённом полигоне произошёл взрыв. На этом полигоне обычно проходят учения подразделений Воздушно-десантных войск, добавил собеседник агентства.