Москва, 10 декабря, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума 10 декабря, заявил, что будет оставаться на своём посту до тех пор, пока страна в нём нуждается.

Пресс — служба МИД РФ

«Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Мировая повестка

Российский министр иностранных дел также высказался на форуме и по вопросам текущей мировой повестки. В частности, он заявил, что Россия стала сильнее, чем была до начала конфликта на Украине. По его словам, таков главный результат начатого США противостояния.

Прозвучавший от журналистов вопрос о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной он рекомендовал задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Министр напомнил, что у украинской стороны был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции.

Отвечая на вопрос об американских выборах, Лавров указал, что Россия уважает народ Америки и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в этой стране, в том числе и Дональда Трампа.

Прокомментировал он и закрытие генконсульств Германии в России, отметив, что Москва никаких дипломатических отношений с Берлином не разрывает.

Наконец, высказался глава МИД РФ и о ситуации на Ближнем Востоке. Россия осудила террористическую атаку радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, напомнил он, добавив, что Москва поддерживает контакты только с политическим крылом движения.

«Долгожитель» в правительстве

В следующем году исполнится 20 лет с момента назначения Лаврова на пост министра иностранных дел. На этой должности в 2004 году он сменил Игоря Иванова, который был министром иностранных дел с 1998 года. Лавров стал четвёртым главой МИД и в истории современной России дольше всех занимает пост главы внешнеполитического ведомства, став одним из «долгожителей» в правительстве страны.

Министру 73 года. Он родился в Москве, в 1972-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В том же году начал дипломатическую карьеру — работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, затем в Управлении международных организаций МИДа. Был первым секретарем, советником, старшим советником в постоянном представительстве Советского Союза при ООН в Нью-Йорке с 1981 по 1988 годы.

5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каково ей работать с главой ведомства Сергеем Лавровым. Она сказала, что в жизни с ней случалось много чудес и работа с ним — это одно из них. Представитель МИД обратила внимание на две вещи, о которых важно помнить, невзирая на то, какой у человека путь.

Служение Отчизне, Родине, своему народу, в какой бы должности вы ни были, и второе — видеть человека, чувствовать боль того, кто страдает, сопереживать тому, кому нужна помощь, и радоваться чужому счастью. По словам дипломата, глава российского МИД сочетает в себе эти моменты, что выделяет Сергея Лаврова среди немалого количества «достойнейших людей».