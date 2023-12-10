Москва, 10 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал главного арбитра Рафаэля Шафеева, обслуживавшего матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Об этом 10 декабря сообщило «РИА Новости».

Степан Ноздрев/ТАСС Рафаэль Шафеев

«Динамо» не должно было потерять очки. Как можно ставить такие пенальти, когда у Вальбуэны рука за спиной? Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а там такой «свистун» оказывается. Незаслуженная потеря очков», — сказал Силкин.

По его словам, руководство клуба будет само решать, жаловаться на работу арбитра или нет. Но матч уже сыгран, очки никто не вернёт, добавил экс-тренер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Динамо» упустило победу над «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1. Футболисты «Факела» смогли отыграться на 79-й минуте, форвард Максим Максимов реализовал пенальти.