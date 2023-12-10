Пхеньян, 10 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Страны БРИКС могут построить новый глобальный экономический порядок. Об этом 10 декабря сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Сергей Корсун ИА Регнум

«БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, всё громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США», — говорится в публикации

Отмечается, что БРИКС уже превзошёл так называемую «Большую семёрку» (G7), пригласив в свои полноправные члены Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет, что даёт возможность построить новый глобальный экономический порядок.

Агентство добавило, что многие страны занимают антиамериканскую позицию, и даже государства, которые дружественного относились к Западу, отворачиваются от США и объединяются с БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе на саммите в Йоханнесбурге было объявлено решение о присоединении к БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые станут полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

В свою очередь, членами G7 являются Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что все присоединившиеся к БРИКС государства поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира и не хотят быть на вторых ролях у других государств.

4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.

Также глава государства 20 сентября отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.