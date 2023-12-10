СМИ заявили, что БРИКС превзошло G7
ЦТАК: БРИКС превзошло G7 и может построить новый экономический порядок
Пхеньян, 10 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Страны БРИКС могут построить новый глобальный экономический порядок. Об этом 10 декабря сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, всё громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США», — говорится в публикации
Отмечается, что БРИКС уже превзошёл так называемую «Большую семёрку» (G7), пригласив в свои полноправные члены Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет, что даёт возможность построить новый глобальный экономический порядок.
Агентство добавило, что многие страны занимают антиамериканскую позицию, и даже государства, которые дружественного относились к Западу, отворачиваются от США и объединяются с БРИКС.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе на саммите в Йоханнесбурге было объявлено решение о присоединении к БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые станут полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
В свою очередь, членами G7 являются Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что все присоединившиеся к БРИКС государства поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира и не хотят быть на вторых ролях у других государств.
4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.
Также глава государства 20 сентября отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.