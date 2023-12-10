Вашингтон, 10 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Украине не удастся вернуть себе регионы, воссоединившиеся с Россией. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

CNP AdMedia/Global Look Press

«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским», — сказал политик.

По мнению Ректенвальда, США обеспокоены обогащением собственного военно-промышленного комплекса, в то время как судьба украинских солдат, которых погибло несколько сотен тысяч, чиновников в Вашингтоне мало волнует.

Кандидат в президенты добавил, что позиции президента России Владимира Путина за время конфликта только выросли и укрепились, а мечта киевских властей о государственном перевороте в РФ «несбыточна».

Признать реалии

Руководство России, включая Кремль и МИД, неоднократно заявляло, что условием разрешения конфликта на Украине может быть только полное признание Киевом территориальных реалий.

Так, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз подтвердила, что прочный мир на Украине возможен только в том случае, если киевский режим примет новые территориальные реалии.

По её словам, Москва не допустит существования на своих границах агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза для России и ее соседей, добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «вынудить» Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях является абсолютно «нереалистичный подходом».

До этого, в конце июня лорд Великобритании Ричард Балф заявил, что Крым «определённо российский», а Москва имеет «законные претензии на Донецк и Луганск». Слова Балфа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал закономерными.

Нереализуемая цель

Несмотря на то, что в качестве приемлемого для переговоров с Россией варианта украинские власти выдвинули условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 ноября сказал, что Украине будет очень сложно вернуть Донбасс, потому что, по его мнению, на этих территориях живут люди, и если они этого не захотят, то будет «очень-очень сложно».

Зеленский также отметил, что партнёры на Западе говорили ему, что Киеву невозможно будет взять под свой контроль Крым и крайне сложно — Донбасс.

Кроме того, 1 декабря американский сенатор Рэнд Пол заявил, что вернуть Крым для Украины невозможно. Сенатор констатировал, что ситуация в конфликте пришла к точке, из которой можно начать переговоры. При этом Рэнд Пол отметил, что в этом же положении Украина находилась и около года назад.

Перед этим генерал ВС Польши в отставке Томаш Древняк, комментируя интервью главкома ВСУ Валерия Залужного The Economist о «зашедшем в тупик» конфликте, заявил, что такая позиция Залужного может стать намёком на то, что возвращение Крыма и восстановление границ 1991 года является «нереализуемым» сценарием для Украины. По мнению польского военного, поставленные цели киевского режима были изначально недостижимы, а поставки техники с Запада лишь подкрепляли и без того огромные амбиции украинского руководства.