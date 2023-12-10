Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Хавьер Милей 10 декабря принёс присягу и официально вступил в должность президента Аргентины. Церемония прошла в Конгрессе страны.

EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС Хавьер Милей

Уходящий глава государства Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл. Ожидается, что Милей обратится с речью к гражданам, собравшимся на площади перед зданием Конгресса.

Президентские выборы в Аргентине состоялись 19 ноября. Милей набрал около 56% голосов избирателей.

Политик является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». До выборов Милей заявлял, что не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Также он неоднократно выражал намерение отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией в пользу США и Израиля.

20 ноября президент России Владимир Путин поздравил Милея с победой на выборах. Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и Москва рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Буэнос-Айресом в различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, отметил Путин.

Россия уважительно относится к результатам выборов президента Аргентины и рассчитывает на укрепление дружбы между странами, заявили в свою очередь в МИД РФ. Москва надеется на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе стратегического партнёрства, указали в Министерстве.

Политическая программа Милея приведёт Аргентину к катастрофе, отмечал ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В основном свои голоса за Милея отдали молодые люди, не имеющие ни ориентиров, ни убеждений, «с айфонами вместо мозгов», подчеркнул сенатор.

В декабре 2023 года в МИД РФ сообщили, что представители России были приглашены на инаугурацию Милея. Страну на церемонии представлял чрезвычайный и полномочный посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Делегацию США на инаугурации Милея возглавил глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм. Вместо премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Аргентину поехал глава МИД Эли Коэн. Китай, в свою очередь, направил в Аргентину заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа. Кроме того, Милей приглашал на инаугурацию и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако лидер соседней страны отказался приезжать. При этом на церемонии присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Милей ещё до инаугурации совершил свой первый международный визит, и никто не удивился, что он отправился в Вашингтон, но при этом встречался он не с президентом США Джозефом Байденом, а с сотрудниками его администрации и представителями «клана Клинтонов», отмечала обозреватель ИА Регнум Ольга Кузнецова.