Париж, 10 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Игнорирование западными странами интересов России стало ошибкой, которая привела к конфликту на Украине, заявил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

«Несомненно, все было бы иначе, если бы компромисс по статусу Украины был достигнут до этого конфликта. Нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для России», — отметил Лелуш.

По его словам, ошибка заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в Североатлантический альянс.

Лелуш подчеркнул, что Европе придётся учитывать интересы Москвы, когда конфликт на Украине будет завершен.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 ноября заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки — в Азию. Глава государства уточнил, что США всё больше и больше втягивают страны НАТО в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер 29 июля заявил, что Россия хотела бы избежать прямого столкновения своих военных с войсками НАТО. При этом он подчеркнул, что Москва готова к любому варианту развития ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на главную ошибку Запада. Он заявил, что ею стало продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он напомнил, что Россия никогда не совершала подобных действий и не двигалась в сторону Западной Европы. Песков указал, что НАТО неоднократно приближалось к российским границам и это стало одной из причин нынешней геополитической расстановки.