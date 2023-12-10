Эксперт Гулевич рассказал о приложениях, незаметно списывающих деньги
Москва, 10 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Пользователи могут потерять деньги, если согласятся получать расширенный функционал приложений за дополнительную плату. Такие угрозы эксперты относят к классу fleeceware (от английского fleece — обирать), рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич 10 декабря агентству «Прайм».
По его словам, платные подписки нельзя назвать зловредными, так как они не воруют данным пользователей и не подслушивают разговоры. Но они обещают уникальные возможности, а в реальности приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы.
Платные приложения предлагают в качестве полного функционала простейшие действия, например, инструменты для улучшения фотографий. Пользователям предоставляют три бесплатных дня, после чего происходят регулярные списания денег с карты.
«Причём списания будут продолжаться даже после удаления программы», — предупредил специалист.
Он призвал с недоверием относиться к любым необычным предложениям и не скачивать приложения, которые обещают примитивные функции втридорога или по подписке. Стоит заранее изучить отзывы о приложении и его разработчике, посоветовал эксперт.
Если пользователь согласился на бесплатный пробный период, но не хочет оплачивать приложение в дальнейшем, ему нужно вовремя отменить подписку в разделе управления аккаунтом, сказал Гулевич.
Как сообщало ИА Регнум, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники. По его словам, зачастую мошенники звонят под видом менеджеров или отправляют смс, оформленные под официальную рассылку для получения связки логин-пароль или кода из смс для входа в программу. Эксперт призвал пользователей внимательно следовать рекомендациям банков, а также пользоваться антивирусами, которые блокируют все наиболее распространенные схемы.