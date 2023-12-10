Москва, 10 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Пользователи могут потерять деньги, если согласятся получать расширенный функционал приложений за дополнительную плату. Такие угрозы эксперты относят к классу fleeceware (от английского fleece — обирать), рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич 10 декабря агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, платные подписки нельзя назвать зловредными, так как они не воруют данным пользователей и не подслушивают разговоры. Но они обещают уникальные возможности, а в реальности приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы.

Платные приложения предлагают в качестве полного функционала простейшие действия, например, инструменты для улучшения фотографий. Пользователям предоставляют три бесплатных дня, после чего происходят регулярные списания денег с карты.

«Причём списания будут продолжаться даже после удаления программы», — предупредил специалист.

Он призвал с недоверием относиться к любым необычным предложениям и не скачивать приложения, которые обещают примитивные функции втридорога или по подписке. Стоит заранее изучить отзывы о приложении и его разработчике, посоветовал эксперт.

Если пользователь согласился на бесплатный пробный период, но не хочет оплачивать приложение в дальнейшем, ему нужно вовремя отменить подписку в разделе управления аккаунтом, сказал Гулевич.

Как сообщало ИА Регнум, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники. По его словам, зачастую мошенники звонят под видом менеджеров или отправляют смс, оформленные под официальную рассылку для получения связки логин-пароль или кода из смс для входа в программу. Эксперт призвал пользователей внимательно следовать рекомендациям банков, а также пользоваться антивирусами, которые блокируют все наиболее распространенные схемы.