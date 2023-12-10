Вашингтон, 10 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В социальной сети X (ранее Twitter) восстановили аккаунт американского конспиролога Алекса Джонса.

Douglas Christian/Global Look Press Алекс Джонс

Аккаунт Джонса был разблокирован после того, как порядка 70% участников опроса на странице владельца этой платформы Илона Маска высказались за его разблокировку.

В голосовании приняли участие более 1,9 млн пользователей, при этом 70,1% участников опроса ответили «да» на соответствующий вопрос Маска.

В конце 2022 года Маск не стал снимать блокировку в этой соцсети аккаунта радиоведущего-конспиролога Джонса после его заявлений о том, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году была инсценировкой.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года агентство Reuters сообщило о том, что американский радиоведущий Алекс Джонс не смог оспорить решение суда, согласно которому он обязан выплатить $50 млн за ложные утверждения о том, что самая смертоносная школьная стрельба в истории США в школе Сэнди Хук в 2012 якобы была мистификацией.

Судья США Майя Герра Гэмбл отклонила просьбу адвоката Джонса о том, чтобы вынесенный в августе вердикт был отменён в связи с законом штата Техас об ограничении ущерба. Джонс, ссылаясь на данный закон, пытался договориться о сокращении компенсации, которую он должен выплатить родителям погибших детей. Алекс Джонс в 2012 году заявил, что стрельба, в результате которой погибли 20 детей и шесть сотрудников школы «Сэнди Хук», была сфабрикована ради ужесточения контроля за оружием.