Москва, 10 декабря, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Определённые признаки событий, указывающих на приближение очередного глобального кризиса, — так называемые чёрные лебеди — уже замечены финансистами. Тем не менее говорить о наступлении кризиса пока рано, пишет 10 декабря «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их мнению, искать причины нового кризиса стоит на рынках продовольствия, в процессах миграции населения и особенностях мировой логистики. Присмотреться нужно и к таким финансовым показателям, как дефицит крупнейших экономик, снижение глобальной торговли и обстановка на рынке жилья.

На приближение кризиса могут указывать рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций. Тем не менее перегрев на отдельных рынках и в отраслях пока не критичен.

«Главный «лебедь» ещё не прилетел», — говорится в материале.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, обсуждаемые сейчас проблемы — замедление Китая, рецессия в Европе и США, долги развитых стран — в целом контролируются политиками и властями. Сюрпризов тут быть не должно.

«Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной», — сказал Емельянов.

Шоки происходят из-за значительных накопленных дисбалансов в экономике, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. В качестве примеров он привёл устойчивый дефицит бюджета США и накопленный госдолг, который в 2023 году достигнет 123,3% ВВП согласно прогнозу МВФ.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал на такой фактор, как вероятность дефолта в стране. Её могут определять с помощью CDS (кредитно-дефолтных свопов). Лидируют по ставкам пятилетних CDS Египет (1282,63 базисного пункта), Турция (335), Южная Африка (235,4), Бразилия (146,2) и Израиль (109,9). У США показатель составляет 43,2 базисных пункта, а у Швейцарии — всего 7,5, то есть суверенный дефолт там крайне маловероятен.

Михаил Николаев из АКРА добавил, что шоки может спровоцировать и снижение глобальной торговли. Статистика показывает замедление товарообмена между США и Китаем, Китаем и ЕС, США и Европой.

Ещё одна возможная причина кризиса — проблемы на рынке жилья, добавил Осадчий. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США подскочила до максимума с 2000 года. В ЕС продажи жилья снизились по сравнению с 2022 годом в 13 из 14 стран, публикующих данные.

Доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов напомнил, что все мировые кризисы в экономике случались совсем или почти неожиданно. События, предшествовавшие им, почти не повторялись, кризисы возникали по индивидуальным сценариям.

«Мировой кризис, как обычно, случится внезапно и в связи с тем, что сегодня никто не считает проблемой», — уверен Бадалов.

По его словам, зародиться кризисы могут не только в экономике. К ним могут привести проблемы демографии и миграции, подогреваемые рисками голода в бедных странах.

«Они, скорее всего, уже сейчас зарождаются на рынках продовольствия, в сфере миграции населения и разрыве логистических путей», — полагает эксперт.

По мнению Николаева, в целом можно говорить, что в ближайшее время риски мирового кризиса ограничены. Страны учатся на прежнем опыте, отслеживают риски, оперативнее реагируют на возникающие проблемы, стремятся избегать дисбалансов, активно совершенствуют регулирование.

Как сообщало ИА Регнум, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил, что мировой финансовый кризис серьёзного масштаба может наступить в ближайшие годы. По его мнению, всё может начаться с Италии или Испании. Эти две страны способны покинуть ЕС, пересчитав действующие долги из евро в прежние национальные валюты.

Датский Saxo Bank 5 декабря в своём прогнозе на 2024 год, который называется «Конец пути», опубликовал десять «шокирующих предсказаний» для мировой экономики. В частности, банк прогнозирует «крах капитализма» в США в следующем году.