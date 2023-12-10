Прага, 10 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В Чехии 553 гражданина обратились к властям страны с просьбой разрешить им вступить в ряды ВСУ, и 152 человека получили такие разрешения, передаёт 10 декабря новостной портал idnes. cz.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Разрешения выдаёт президент страны. В случае, если граждане вступают в ряды иностранной армии, не получив санкции властей, их может ждать уголовное преследование.

В материале отмечено, что 132 просьбы о вступлении в ряды ВСУ согласовал Милош Земан, занимавший пост президента Чехии до марта 2023 года, а ещё 20 — действующий глава государства Петр Павел.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что власти страны намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Киеву. У чешского государства почти закончились техника и материалы для помощи ВСУ, но власти «будут стремиться компенсировать это» выдачей экспортных лицензий частным фирмам, сказала она.

Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины, и уровень военной помощи Киеву оказался недостаточным, заявил также в ноябре 2023 года Петр Павел. Именно из-за этого, по его мнению, у ВСУ нет возможности продолжать активные военные действия.

Офицер украинской армии Дмитрий Костюк ранее в интервью американским СМИ отметил, что большое число иностранных наёмников, прибывших воевать в составе ВСУ, сразу уезжают с Украины, столкнувшись с ожесточёнными боевыми действиями.

В свою очередь президент России Владимир Путин в июле 2023 года отмечал, что иностранные наёмники на стороне ВСУ несут значительные потери из-за собственной глупости.

По данным Минобороны России на июль 2023 года, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.