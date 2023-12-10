Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил приоритетные потребности Киева.

Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон

Зеленский отметил, что проинформировал французского лидера о развитии событий на фронте, поблагодарил его за военную помощь Киеву, которую оказывает Франция. В ходе разговора были рассмотрены приоритетные потребности Украины и следующий пакет французской военной помощи Киеву, уточнил он.

Зеленский отметил важность открытия на саммите Европейского совета переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, страна выполнила все необходимые рекомендации Европейской комиссии.

Он также отметил, что решение Евросовета окажет значительное влияние на мотивацию украинского общества и ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Аргентину, где в ближайшее время пройдёт церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США. Республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

Летом Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «поддержать» наступление ВСУ.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведе впошутил о якобы переживающих за Украину западных лидерах. На коллаже, сгенерированном искусственным интеллектом, изображены немецкий канцлер Олаф Шольц, сидящий за столом, заполненным разнообразными блюдами, президент США Джо Байден, радостно гуляющий по пляжу, а также лидер Франции Эммануэль Макрон, сидящий за столом с бокалом белого вина. Картинка сопровождается словами «Все наши мысли с тобой, Украина».

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона, направленная против России, довела французов до нищеты. Он указал на то, что Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой.

Ранее Макрон заявил, что декабрь станет решающим месяцем в конфликте между Украиной и Россией. Кроме того, глава Франции призвал все страны продолжить политику поддержки киевских властей, так как в случае если России «позволят победить в конфликте», то в европейском регионе возникнет «новая имперская сила».

При этом член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По его словам, киевское контрнаступление не достигло желаемых результатов.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его словам, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.