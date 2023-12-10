Москва, 10 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Подростки, эвакуированные в Москву после стрельбы в брянской гимназии № 5, остаются в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили 10 декабря в Министерстве здравоохранения.

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«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильно тяжёлое, они дышат самостоятельно», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

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Жизни раненых вне опасности, сообщали ранее в Минздраве. Двое пострадавших были эвакуированы в Москву. Всем раненым оказывали помощь специалисты федеральных клиник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. В прокуратуре Брянской области заявили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.

Правоохранители предъявили отцу стрелявшей Дмитрию Афанаскину обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении дочери до самоубийства. Афанаскин признал вину в небрежном хранении оружия. Суд арестовал его на два месяца. Также арестованы на два месяца директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы. Кроме того, заместитель директора школы, обвинённая в халатности, помещена под домашний арест.