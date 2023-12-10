Лондон, 10 декабря, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Россия приближается к победе в конфликте на Украине. Об этом заявил член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан в статье для британской газеты Telegraph.

РИА Новости/ Михаил Воскресенский

«Любая сделка станет сигналом для остального мира о том, что НАТО со всем его коллективным богатством и вооружением не смогло преуспеть в минимальной цели защиты страны, которую обязались защищать два его самых могущественных члена — США и Британия», — написал Ханнан.

По его словам, киевское контрнаступление не достигло желаемых результатов.

Как передавало ИА Регнум, стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, отмечали обозреватели американского издания Hill. Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия президента России, направленная на ожидание, пока западные союзники Киева «сломаются», работает, указали авторы.

Газета The Washington Post заявила, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его словам, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.