Лондон, 10 декабря, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Оглушительная победа России на Украине становится всё ближе, пишет The Telegraph.

Александр Река/ТАСС

По мере того, как украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, инициатива переходит к Москве, говорится в материале.

Автор провёл параллель с Первой мировой войной, отметив, что отчасти она закончилась в пользу тех, у кого было больше солдат. При этом в настоящее время демографическое преимущество якобы на стороне России, указал он.

Автор отметил, что на международной арене ситуация также перестаёт складываться в пользу Украины. Автор обратил внимание на то, что «ожидания Москвы» усталости западных стран от конфликта, оправдываются.

Отмечается, что даже если Дональда Трампа, который пообещал свернуть всю помощь Украине, не изберут президентом США в 2024 году, в Соединённых Штатах уже наблюдается чрезвычайная усталость от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что Вооружённые силы России на украинском фронте продолжают наступать, это указывает на отсутствие тупиковой ситуации.

Президент России Владимир Путин в беседе с военными после церемонии вручения золотых звезд Героям России в Кремле заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Он добавил, что даже с учётом этого «ещё не всего хватает», но работа идёт всё грамотнее и грамотнее.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 декабря заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. Всего за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» 8 декабря сообщил, что Вооружённые силы РФ широким фронтом наступают в районе города Артёмовска в ДНР, российские военные вошли в село Богдановка. На северном фланге Артёмовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив ВСУ с десятка опорных пунктов. Бойцы Северного флота, воздушно-десантных войск и добровольческого корпуса выбили противника из лесополос от посёлка Артёмовское до Богдановки.

Кроме того, российские войска вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и начали закрепляться на достигнутых рубежах, ведя контрбатарейную борьбу.

С приходом на Донбасс осенних холодов российские войска активизировали боевые действия на авдеевском направлении. При интенсивной поддержке артиллерии и авиации развивается наступление на нескольких участках фронта: южнее, севернее, северо-западнее и западнее города Авдеевка. Этот северный пригород Донецка (от центра столицы ДНР до центра Авдеевки по прямой всего около 14 километров), до 2014 года насчитывал 35 000 населения, а после стал форпостом, из которого долгие годы ВСУ наносили удары по столице ДНР.