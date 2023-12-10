Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил президента РФ Владимира Путина оказать давление на Красный Крест, чтобы представители организации посетили израильских заложников группировки ХАМАС в секторе Газа и передали им лекарства. Об этом сообщил израильский телеканал Channel12.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Нетаньяху сказал Путину, что он ценит усилия России по освобождению граждан Израиля, который также имеют российское гражданство, и попросил Россию о помощи в оказании давления на Красный Крест для посещения (представителями организации. — Прим. ред.) заложников, удерживаемых ХАМАС, и передачи им жизненно важных лекарств», — цитирует слова Нетаньяху телеканал.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 декабря состоялся телефонный разговор между Путиным и израильским премьер-министром Нетаньяху. В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что Россия готова оказывать всевозможное содействие для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.

Стороны условились о продолжении контактов и выразили заинтересованность во взаимодействии в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения израильтян, удерживаемых в Газе.