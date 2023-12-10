Вашингтон, 10 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В мире ожидается глобальный дефицит пороха, сообщает Newsweek, ссылаясь на управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия Vista Outdoor.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены», — заявил вице-президент компании по продажам Бретт Нельсон.

В материале уточняется, что о повышении цен уже заявили такие компании, как Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Новые расценки появятся в ближайшие недели.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что в республике, как и во всём мире, наблюдается дефицит боеприпасов. Он также озвучил идею, что снаряды для всего мира должны производиться на Украине.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин позднее уточнил, что страна может производить и получать такой объём боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира».

Дефицит боеприпасов возник не во всём мире, а только в Евросоюзе и США, то есть в тех странах, которые слепо помогали киевскому режиму. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.