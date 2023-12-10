Москва, 10 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Россия готова оказывать всевозможное содействие для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Jim Hollander/Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху. В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к тяжёлым последствиям для гражданского населения.

Президент также отметил, что российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях деэскалации конфликта и облегчения страданий мирных жителей.

Стороны условились о продолжении контактов и выразили заинтересованность во взаимодействии в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения израильтян, удерживаемых в Газе.

Как передавало ИА Регнум, канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других площадках относительно конфликта в секторе Газа. Кроме того, он резко раскритиковал «опасное сотрудничество» между Россией и Ираном.

В октябре Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров.

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.