Москва, 10 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По его словам, никто из жителей в результате обстрела не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены посёлок Теткино и село Попово-Лежачи.

Службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Старовойт 22 ноября сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Анатольевка, ряд домов получили повреждения, жители не пострадали. Было зафиксировано три прилёта. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Власти региона окажут собственникам имущества помощь в его восстановлении.

23 ноября Старовойт сообщил, что деревня Городище в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В Городище, а также в селе Козино отсутствовало электроснабжение.