Воронеж, 10 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев после передачи Константина Тюкавина.

Футболисты «Факела» смогли отыграться на 79-й минуте. Форвард Максим Максимов реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. «Динамо» идёт на третьем месте с 32 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. «Ростов» в этом матче играл без главного тренера Валерия Карпина, который дисквалифицирован на две игры, одна из которых условно.

До этого «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Московский клуб играл без главного тренера Гильермо Абаскаля, который дисквалифицирован на три матча. Тренер наказан за эпизод с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.