Вашингтон, 10 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Все соседние с Румынией государства в ближайшие несколько лет станут частью «евроатлантической семьи», поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада», — приводит «РИА Новости» слова Джоанэ.

Это будет сложный процесс, но он необратим, сказал заместитель генсека военного блока. Джоанэ также обратил внимание на то, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The New York Times сообщила, что бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания главой государства в 2024 году может выйти из НАТО, тем самым развалив альянс.

Авторы публикации указали на то, что Европу тревожит «процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО», который обозначил Трамп своей задачей в предвыборной кампании. Кроме того, европейских политиков беспокоит возможное сокращение или полная остановка помощи Украине, а также отдаление Вашингтона от своих союзников в Европе, отметили журналисты. По мнению авторов статьи, Трамп в случае выхода США из Североатлантического альянса «распотрошит НАТО».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этому произойти, подчеркнул Песков.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, ранее отмечал, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не рассматривается из-за продолжающегося на территории страны конфликта.

Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявлял, что Вооружённые силы Грузии достигли «значительных успехов» в стремлении добиться боеспособности и совместимости со стандартами НАТО. Он отметил, что контроль за развитием грузинской армии осуществляется с помощью учебного центра Объединённых сил, расположенного в Польше, а также с помощью Объединённого центра подготовки и оценки НАТО — Грузия, находящегося возле Тбилиси.