Москва, 10 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Телеведущая Лера Кудрявцева заболела ещё на конкурсе «Песня года», который проходил 2 декабря в Москве. Об этом 10 декабря сообщил директор артистки Табриз Шахиди.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Лера Кудрявцева

По его словам, на этом мероприятии Кудрявцева простудилась и с тех пор чувствовала недомогание. Сейчас 52-летняя телеведущая находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо, температуры нет, добавил её директор.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кудрявцева была госпитализирована в Минске с воспалением лёгких. Она должна была выступать там на «Песне года», но по прилёте почувствовала себя плохо. Телеведущая обратилась к медикам, и результаты КТ показали, что у неё воспаление лёгких.

Днём ранее, 9 декабря, СМИ сообщили о госпитализации певца Леонида Агутина. Отмечалось, что у 55-летнего артиста якобы диагностировали тромбоз глубоких вен и прописали продолжительное медикаментозное лечение. Агутин подтвердил госпитализацию и уточнил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб и сделали срочную операцию.