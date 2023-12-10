Улан-Удэ, 10 декабря, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина арестовали до 6 февраля за избиение до смерти 51-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ 10 декабря.

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В Следственном комитете республики уточнили, что 3 декабря обвиняемый с родственниками и двумя знакомыми приехал в село Малый Куналей за заготовленными кедровыми орехами. Позже вечером между Смолиным и одним из попутчиков произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый нанёс мужчине удары кулаком по голове, затем отвёз его домой, где тот скончался.

Смолин пытался объяснить смерть знакомого тем, что тот «упал с кровати».

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний мужчина — знакомый потерпевшего, которому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Казани посетитель бара, получив от охранника удар в челюсть, попал в больницу и умер через несколько часов.

Сообщалось, что конфликт между 24-летним охранником и 45-летним посетителем произошёл 3 сентября. Охранник ударил посетителя кулаком в челюсть. Мужчина упал, ударился, ему потребовалась медицинская помощь. Охранник был задержан в рамках уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).