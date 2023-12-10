Москва, 10 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроке своей работы, заявил, что будет служить России до тех пор, пока нужен ей. Об этом он рассказал 10 декабря, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

Sergey Petrov / Global Look Press

«Я действительно не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Лавров был назначен на должность министра иностранных дел Российской Федерации 9 марта 2004 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каково ей работать с главой ведомства Сергеем Лавровым. Она сказала, что в жизни с ней случалось много чудес и работа с ним — это одно из них. Представитель МИД обратила внимание на две вещи, о которых важно помнить, невзирая на то, какой у человека путь.

Служение Отчизне, Родине, своему народу, в какой бы должности вы ни были, и второе — видеть человека, чувствовать боль того, кто страдает, сопереживать тому, кому нужна помощь, и радоваться чужому счастью. По словам дипломата, глава российского МИД сочетает в себе эти моменты, что выделяет Сергея Лаврова среди немалого количества «достойнейших людей».