Санкт-Петербург, 10 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Пропавшего из дома 13-летнего мальчика нашли мёртвым в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает 10 декабря издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне в 21:44 прохожий сообщил в полицию о том, что возле дома на улице Корнея Чуковского лежит труп человека. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибший — ученик седьмого класса.

Примерно в это же время в полицию обратилась мать подростка, которая заявила, что сын не пришёл домой и не отвечает на телефонные звонки. Семья живёт примерно в десяти минутах ходьбы от места, где нашли тело мальчика.

Тело направлено на экспертизу. В доме на общем балконе нашли одежду и другие вещи.

Издание отмечает, что мальчик воспитывался в полной благополучной семье вместе с братом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в Москве погиб при падении из окна студент пятого курса Университета имени Сеченова. В 2018 году юноша победил в этапе конкурса «Ученик года» в Челябинской области и стал номинантом на премию президента России.