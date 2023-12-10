Вашингтон, 10 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на украинском фронте продолжают наступать, это указывает на отсутствие тупиковой ситуации. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Александр Полегенько/ТАСС

«Многие утверждают, что это тупик. Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — заявил он, добавив, что соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении России.

Миршаймер обратил внимание на то, что российские войска продолжают идти вперёд.

«Если послушать отчёты о состоянии ВСУ, то совершенно ясно, что многие из их подразделений находятся в тяжёлом положении и едва могут удержать позиции», — добавил профессор.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» 8 декабря сообщил, что Вооружённые силы РФ широким фронтом наступают в районе города Артёмовска в ДНР, российские военные вошли в село Богдановка. На северном фланге Артёмовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив ВСУ с десятка опорных пунктов. Бойцы Северного флота, воздушно-десантных войск и добровольческого корпуса выбили противника из лесополос от посёлка Артёмовское до Богдановки.

Кроме того, российские войска вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и начали закрепляться на достигнутых рубежах, ведя контрбатарейную борьбу.

Один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса сообщил, что украинские военные под Артёмовском в ДНР стараются избегать стрелковых боёв и часто сдаются в плен или отступают. В свою очередь командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

Президент России Владимир Путин 18 октября подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.

Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор высказал мнение о том, что Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта с Россией с отказом от территорий, если поддержка со стороны НАТО не будет усилена. В материале говорится, что блокада американского «оружейного трубопровода» сделает невозможным новое крупное наступление, и у всё более беспокойной и уставшей Украины не останется иного выбора, кроме как рассмотреть пути урегулирования.

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе с ИА Регнум заявил, что не имеет значения, разделят ли Украину по корейскому сценарию или иначе, потому что важно добиться денацификации республики в целом и прекращения угроз в сторону России, которые исходят от киевского режима, поддерживаемого Западом.