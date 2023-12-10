Москва, 10 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Сопровождение самолёта президента России Владимира Путина истребителями Су-35С в ходе поездки главы государства на Ближний Восток позволило России показать возможности этой техники, заявил 10 декабря пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Как сообщалось ранее, борт президента во время его поездки в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря на протяжении всего полёта в столицу ОАЭ Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ. Истребители несли штатное вооружение различного класса, их пилотировали лётчики первого класса.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

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Ранее Песков также отмечал, что самолёт Путина сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности президента. ОАЭ и Саудовская Аравия — стабильные и безопасные страны, но в том же регионе предостаточно «опасностей и непредсказуемостей», сказал пресс-секретарь главы государства.

Лётчики истребителей Су-35С, сопровождавшие борт президента, показали мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трёх самолётах в максимально тесной группе буквально на расстоянии вытянутой руки, отмечали в свою очередь в Министерстве обороны.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++. На вооружение ВКС России он был принят в 2017 году. Су-35С предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Радиолокационная станция «Ирбис», которой оснащён истребитель, способна обнаруживать и сопровождать до 30 целей, выдавая целеуказание на восемь из них.

Также самолёт оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм, имеет 12 узлов подвески для бомб и ракет, может нести управляемые ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», неуправляемые ракеты и авиабомбы.