Москва, 10 декабря, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Россия никаких дипломатических отношений с Германией не разрывает, заявил 10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Видео опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Алексей Даничев/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России.

«Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, с 30 ноября прекратило работу генконсульство Германии в Калининграде, а 1 декабря стало известно о закрытии генерального консульства Германии в Новосибирске.

4 декабря посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что вызовы для работы дипломатов России в Германии являются беспрецедентными. Он пояснил, что положительные моменты в отношениях России и Германии непросто стереть из памяти людей, у России остаётся много друзей в ФРГ.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. 27 мая стало известно, что Москва приняла решение сократить предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина и подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.