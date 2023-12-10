Москва, 10 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Россия осудила террористическую атаку радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, но Москва поддерживает контакты только с политическим крылом движения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря в ходе своего выступления в онлайн-формате в Дохе.

Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«ХАМАС совершил террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАС есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября президент РФ Владимир Путин завил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Однако кадры из Газы не могут не шокировать.

Российский лидер добавил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и что Москва придерживалась этой точки зрения и до нынешней эскалации на Ближнем Востоке.

В конце ноября представители ХАМАС освободили несколько россиян в знак признательности президенту Владимиру Путину.

Как сообщил член политбюро Муса Абу Марзук, при обмене пленными с Израилем из сектора Газа они не освободили ни одного израильского мужчины, но освобождали россиян, в частности Рона Кривого.

Позднее в тот же день военное крыло ХАМАС освободило ещё двух российских заложников в ответ на просьбу Москвы.