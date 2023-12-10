Лима, 10 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Перу. Об этом 10 декабря сообщил Национальный сейсмологический центр на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

Землетрясение зафиксировано в 06:52 по местному времени (14:52 мск). Эпицентр располагался в 91 км к юго-западу от города Писко, очаг залегал на глубине 31 км.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Каспийском море у берегов Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 60 км к северу от Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от Килязи. Очаг подземных толчков располагался на глубине порядка 7,1 км.

У побережья Филиппин 3 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 49 км к северо-востоку от города Хинатуан. Город расположен на острове Минданао, где проживают порядка десяти тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Угрозу цунами не объявляли.