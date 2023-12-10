Лондон, 10 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вновь занять этот пост благодаря плану группы депутатов-консерваторов, пишет Daily Mail.

Tejas Sandhu/Global Look Press Борис Джонсон

«Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемых членами парламента от партии тори», — говорится в статье.

Издание отмечает, что члены парламента от правящей партии тори, которые настроены против действующего премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать его положения из-за несогласия с кадровой политикой. По их мнению, только возвращение экс-премьера спасёт партию от поражения на выборах.

Как передавало ИА Регнум, в июне газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Сунак может помешать возвращению Джонсона в парламент Великобритании в качестве депутата от консерваторов. Уточнялось, что Джонсон неоднократно пытался продвинуть своих соратников в верхнюю палату парламента (палата лордов). Сунак выдвинул обвинение против Джонсона в том, что экс-премьер лоббировал отмену процедуры назначения депутатов-консерваторов. Джонсон все обвинения в своё адрес отверг и назвал их «чушью».

Таким образом, отмечало издание, между бывшим и действующим премьер-министрами Великобритании прослеживается долгий конфликт. Поэтому большинство представителей правительства страны придерживаются мнения, что возвращение Джонсона в парламент при премьерстве Сунака маловероятно.

Джонсон покинул пост члена парламента королевства от Консервативной партии из-за итогов независимого расследования по делу о нарушении им карантина в период коронавирусной пандемии. Он возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год, когда ему пришлось уйти в отставку после череды громких скандалов и серии отставок членов его кабмина.