Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других площадках относительно конфликта в секторе Газа. Об этом 10 декабря сообщила канцелярия израильского премьера.

Maxim Shemetov/Pool/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин

«Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что в ходе разговора Нетаньяху резко раскритиковал «опасное сотрудничество» между Россией и Ираном.

Кроме того, Нетаньяху выразил российскому лидеру признательность за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего также гражданство РФ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для беседы с Путиным. Телефонный разговор продолжался 50 минут. Это первый разговор между лидерами двух стран с 17 октября, когда Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военные и правительственные возможности ХАМАС.

В октябре Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров.

Также, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, российский лидер отметил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.